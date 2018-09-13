الاتحاد للشحن تعزز خدمات نقل المواد الطازجة

المصدر: أبوظبي- البيان

أضافت الاتحاد للشحن، إلى قائمة خدماتها المتخصصة أمس، خدمة «FreshForward» لنقل المواد الطازجة، مؤكدة دعمها لقطاع سلسلة البضائع المبردة، وستكون مسؤولة أيضاً عن استيراد البضائع سريعة التلف إلى دولة الإمارات.

وتضمن الخدمة الجديدة نقل المواد الطازجة كالفاكهة والخضراوات والألبان والأسماك واللحوم والزهور بشكل سلس إلى وجهتها النهائية على امتداد شبكة وجهات الاتحاد للشحن، مع التركيز، على وجه الخصوص، في مطار أبوظبي على نقل البضائع سريعة التلف من الطائرة إلى مرفق مبرّد مصمم خصيصاً، ومن ثم إلى حافلات النقل المبردة لتنقل مباشرة إلى العميل في أي مكان على امتداد دولة الإمارات.

وتمثّل تلك الخدمة الجديدة إنجازاً هاماً في استراتيجية التوسع التي تتبناها الاتحاد للشحن لتوفير خدمة توصيل متكاملة حتى آخر ميل في الرحلة على صعيد سوقها المحلي، وذلك لعدد من المنتجات المختارة، والتي تعد ركيزة أساسية في تلك الاستراتيجية الحديثة لتوسعة الخدمات لتصل أبعد من حدود نموذجها التقليدي.

وقال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والخدمات اللوجستية في الاتحاد للطيران: «تقوم الاتحاد للشحن بدور حيوي في تنشيط عمليات الاستيراد والتصدير في دولة الإمارات عبر مطار أبوظبي».