«أديا» تستثمر 139 مليون دولار في صفقة بالهند

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أوشك الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، والذي يُعَدٌ الصندوق السيادي الأول في الهند، على إتمام صفقة لشراء صندوق «آي دي إف سي» لتمويل البنية التحتية، وفقاً لما نشرت أمس صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر بأن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 139 مليون دولار، وأنها ستساعد الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية على تمويل المزيد من مشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال الصندوق الرئيسي التابع له، الذي تبلغ قيمته حوالي 2 مليار دولار.

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية مشروع مشترك تمتلك الحكومة الهندية فيه 51% بينما ترجع ملكية النسبة الباقية إلى صناديق استثمار سيادية من أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) إلى جانب بنوك هندية.