«إنفستكورب» تدرج شركة لجام للرياضة في «تداول»

المصدر: البحرين - البيان

أعلنت مؤسسة «إنفستكورب» عن إتمام إدراج شركة «لجام للرياضة» في السوق المالية السعودية «تداول» وبدء تداول أسهمها اعتباراً من يوم 10 سبتمبر الجاري. وتعتبر هذه ثاني شركة تابعة لمحفظة إنفستكورب في السعودية يتم إدراجها بنجاح في «تداول»، كما أنها أول شبكة أندية رياضية يتم إدراجها في المنطقة، وأول شركة يتم إدراجها في السوق المالية السعودية خلال العام 2018.

وتعد «لجام للرياضة» مالك ومشغل أكبر شبكة أندية رياضية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حلت الشركة في المركز السابع عشر دولياً ضمن قائمة «أفضل 25 شركة عالمياً» التي أعدتها المنظمة العالمية للأندية الرياضية والصحية لعام 2017 من حيث عدد مراكز اللياقة البدنية المملوكة بالكامل.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب: «نفتخر بنجاح إدراج شركة أخرى من محفظة استثماراتنا، مما يعكس قدرتنا على مساعدة الشركات التي نستثمر فيها لتحقيق التطور والنمو. وتعتبر هذه ثاني شركة تابعة لنا نقوم بإدراجها بنجاح في تداول، كما أن صندوق الفرص الخليجية التابع لإنفستكورب وشركات أخرى زميلة تمتلك جزئياً اثنتين من آخر ثلاث شركات تم إدراجها في أكبر بورصة خليجية.