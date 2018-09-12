1.3 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار 379 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 146 مبايعة بقيمة 886 مليون درهم منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 689 مليون درهم و 113 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 197 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 371 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 133 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 493 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 451 مليون درهم و 39 رهن فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 351 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 32 مليون درهم .