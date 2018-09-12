16.6 % مساهمة التجارة في اقتصاد الإمارات غير النفطي

المصدر: دبي - البيان

شهد قطاع التجارة بالجملة والتجزئة نشاطاً كبيراً منذ بداية العام الجاري، حيث تلقى تمويلاً من البنوك بقيمة 157 مليار درهم حتى نهاية يونيو، بارتفاع 4.5 مليارات درهم مقارنة بنهاية ديسمبر العام الماضي. وأسهم هذا القطاع بنسبة 16.6 % في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات حتى نهاية 2017.

وأسهم القطاع العقاري في اقتصاد الإمارات بنسبة 6.4% في العام الماضي، حيث بلغت قيمة تلك المساهمة 81.9 مليار درهم العام الماضي، مقابل 79 مليار درهم في العام السابق له، حسب إحصاءات رسمية نقلت عنها "تريد أرابيا".

وأشارت الأرقام إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإمارات سجلت نمواً كبيراً في العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، ما يعكس ارتفاع حجم الأعمال في البلاد منذ بداية العام الجاري.