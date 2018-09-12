«سيبسا» المملوكة لـ«مبادلة» تعد لأضخم طرح أوليّ عام

المصدر: ■ دبي - أشرف رفيق

تعد شركة سيبسا المملوكة كلياً لشركة مبادلة للاستثمار، لأضخم طرح أوليّ عام منذ عقد من الزمان الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته بلومبرغ نقلاً عن مصادر.

وقررت شركة مبادلة للاستثمار المضي قدماً في الطرح الأوليّ العام لشركة سيبسا بعد تضاؤل العروض لشراء الشركة وانحسارها في مجموعة كارلايل، حسب المصادر.

وقالت المصادر إن سيبسا ربما تعلن الطرح الأولي العام الأسبوع المقبل، وقد تصل القيمة السوقية للشركة إلى 11.6 مليار دولار( 10 مليارات يورو). ويمكن أن تجمع سيبسا 3 مليارات دولار من بيع نسبة من الأسهم بناءً على هذه القيمة، حسب ما قالته مصادر في وقت سابق. وبذلك يكون أضخم طرح أولي عام حسب بيانات بلومبرغ. ولم يعلق أي من مبادلة للاستثمار أو سيبسا على هذه الأنباء.