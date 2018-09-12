«فالكن سِتي أوف وندورز» تستعرض مزايا مشروع «المجمع الشرقي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استعرضت «فالكن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري للمشروع الضخم متعدد الأغراض «فالكن سِتي أوف وندورز» الذي يجري بناؤه في دبي، المزايا العديدة التي يتمتع بها مشروعها الجديد «المجمع الشرقي»، وذلك أمام أكثر من 500 وسيط عقاري محلي وعالمي في فندق «جي. دبليو. ماريوت ماركيز» في دبي.

وتم خلال هذا الحدث، الذي هدف أيضاً إلى تعزيز العلاقات مع الوسطاء العقاريين، تكريم الوسطاء الأكثر مبيعاً للوحدات السكنية ضمن مشروع «المجمع الغربي» من خلال منحهم جوائز نقدية بقيمة 150.000 ألف درهم و100.000 ألف درهم لأصحاب المركزين الأول والثاني على التوالي، بحضور سالم الموسى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز» وعدد من الشخصيات المهمة الأخرى.

أسعار تنافسية

ويأتي تنظيم الحدث في إطار سلسلة من النشاطات التي ستنظمها «فالكن سِتي أوف وندورز» لتعزيز الوعي بالمزايا الفريدة لمشروعي «المجمع الشرقي جنوب» و«المجمع الشرقي شمال»، الذي يضم فلل 5 و6 غرف نوم، وتم تخطيطه بشكل دقيق، وبجودة عالية وأسعار تنافسية، ليضم منازل مثالية للعائلات من مختلف الأحجام استعداداً لإطلاق فعالية مبيعات، خصوصاً بالمشروع من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. ويمكن للمشترين والمستثمرين المهتمين حضور هذه الفعالية للاستفادة من العروض الحصرية، بما في ذلك الخصومات الكبيرة مثل 0 رسوم تسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي و0 رسوم خدمات بنسبة لمدة 5 سنوات.

احتياجات العملاء

وقال سالم الموسى: «لأننا ندرك أهمية الدور الذي يلعبه الوسطاء العقاريون في ضمان نجاح هذا المشروع، فإننا حريصون على دعمهم وتطوير شبكة علاقاتهم لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء بكفاءة وفعالية. ونحن على ثقة من أن مشروع «المجمع الشرقي» لديه الكثير ليقدمه للمستثمرين وملاك المنازل، سواء من حيث هندسة القيمة التي تتيح مجالاً أوسع لاستثمار الأموال أو التشطيبات الفاخرة أو التصميم الأنيق أو المرافق المتميزة، حيث عملنا بجد من أجل تقديم مشروع فريد ومثالي للعيش».