موانئ دبي العالمية تفوز بجائزة أفضل مبتكر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

فازت «موانئ دبي العالمية»، المحفز الرائد للتجارة العالمية بجائزة «أفضل مبتكر للعام» في حفل توزيع جوائز «غلف بيزنس» تقديراً لإطلاق «كارغو سبيد» النظام الأول من نوعه في العالم والذي تنفذه المجموعة بالشراكة مع «فيرجين هايبرلووب ون»، في خطوة من شأنها إحداث طفرة في مجال نقل البضائع براً بسرعة فائقة تقارب سرعة الشحن بالطيران وبتكلفة أقرب إلى تكلفة النقل بالشاحنات.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن كل من «موانئ دبي العالمية» و «فيرجين هايبرلووب وان»، عدنان العبار نائب رئيس مجموعة دبي العالمية للتخطيط وإدارة المشاريع، وذلك خلال حفل فاخر استضافته أمس مجلة «غلف بيزنس» بحضور عدد من قادة القطاع، وكبار الشخصيات الحكومية، ووسائل الإعلام.

وبالمناسبة توجه سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، بالشكر إلى لجنة تحكيم الجائزة لاعترافها بريادة موانئ دبي العالمية في توظيف الابتكار لإحداث تغيير جذري في أساليب نقل البضائع وحفز التجارة العالمية، وقال: «يعتبر نظام «موانئ دبي العالمية كارغوسبيد» المبادرة الأولى من نوعها في العالم لرسم معالم مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية. وتعكس هذه المبادرة رؤيتنا لدفع حدود الابتكار بالشراكة مع «فيرجين هايبرلووب ون» انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة وسعيها لقيادة التحول نحو تبني الحلول الذكية في بناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية. يحتم علينا دورنا كمجموعة عالمية تنتشر في ست قارات المساهمة في جهود قيادتنا نحو تصدّر ركب التقدّم العالمي من خلال تمكين قطاع النقل ودعم البنى التحتية للتجارة العالمية.

وتحتفي الجائزة التي تعد إحدى أبرز الجوائز للأعمال المؤسسية في المنطقة وتمنح وفقاً لتصويت لجنة من الخبراء والتصويت العام، بروح التعاون بين الشركتين العالميتين بما يعكس الرؤية المشتركة لـ «موانئ دبي العالمية» و«فيرجين هايبرلووب ون» لمستقبل نقل البضائع حسب الطلب، حيث سيسهم النظام في توفير خدمة استثنائية للبضائع التي تتطلب طبيعتها منحها الأولوية في النقل.