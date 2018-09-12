«اقتصادية دبي» تنجز 17.71 ألف إجراء تسجيل وترخيص

المصدر: Ⅶدبي - البيان

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج نوعية في المعاملات المنجزة خلال أغسطس 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيث أنجز القطاع ما يزيد على 17710 معاملات منجزة، من بينها إصدار 1,221 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة. وتظهر هذه النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» الرقمية المعلوماتية، المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمركز لتنافسية المال والأعمال.

ويهدف قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس الخارطة حركة النشاط الاقتصادي لدبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال أغسطس 2018، وحجم الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة.

وأظهرت نتائج شهر أغسطس 2018 الخاصة بـ «خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 9,071 معاملة، وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2111 إجراء في أغسطس 2018، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 1,475 معاملة، وبلغت إجراءات التصاريح التجارية 1347 إجراء، وشكل التجديد التلقائي 4271 معاملة، ومن ثم معاملات التاجر الإلكتروني بنحو 84 إجراء، والرخص الفورية بواقع 60 إجراء.

حركة الأعمال

وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر أغسطس 2018 استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه وتسجيل قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 60.7%، والرخص المهنية بواقع 36.2%، وشكلت الرخص السياحية نسبة 1.8%، وحازت الرخص الصناعية على حصة سوقية بنحو 1.3%.

وأظهرت مراكز التعهيد نتائج قياسية من حيث الأداء، حيث أنجزت ما نسبته 69.2% بإجمالي 12,262 معاملة خلال تلك المدة، الأمر الذي يظهر حجم الأعمال والدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أغسطس 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 645 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 574 رخصة، ومنطقة حتا بواقع رخصتين تجارية جديدة.

توزيع الرخص

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية قد بلغ كالاتي: برج خليفة 13%، ومنطقة المرر 7.5%، وبورسعيد 7.0%، ودبي الجديدة بنحو 6.9%، ومنطقة نايف 5.5%، والمركز التجاري الأول 5.0%، والقرهود 4.7%، ومنطقة الرقة 2.6%، والكرامة 2.2%، ومنطقة المرقبات وهور العنز 2.1% لكل منهما.

وأظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات في أغسطس 2018 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، وتليها الصين، ومن ثم السعودية، بريطانيا، الأردن، بنغلاديش، السودان، وألمانيا.

والجدير بالذكر أن خارطة دبي للأعمال تقدم تصوراً فعلياً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري، حيث يشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

أنشطة

يظهر التقرير توزع الأنشطة الاقتصادية لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، حيث حازت التجارة وخدمات الإصلاح 36.5%، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 28.6%، وشكل نشاط البناء والتشييد 17.1%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.4%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7.3%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 4.8% والصناعات التحويلية بمعدل 4.1%، والوساطة المالية 1.8%، ونشاط «الزراعة» 0.8% ونشاط «الصحة والعمل» بنحو 0.7%، ونشاط «التعليم» 0.6%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.1%.