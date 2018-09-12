تقرير «البيان»: العروض «تتيح» ولا «تمنح» الإقامة

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

أوضحت إعمار العقارية أنها لا تخطط لمنح تأشيرات مدتها 10 سنوات للمستثمرين ممن يشترون عقارات في مشاريعها. وأكدت في بيان إلى سوق دبي المالي أن إصدار التأشيرات من اختصاص السلطات المعنية بالدولة، ولا علاقة للشركة بذلك.

ويأتي توضيح إعمار عقب تقرير لوكالة بلومبرغ قالت فيه إن الشركة تعتزم «منح» تأشيرات مدتها 10 سنوات للمستثمرين ممن يشترون عقارات في مشاريعها.

وكانت بلومبرغ نقلت الخبر عن «البيان» التي لم تذكر مطلقاً أن إعمار تخطط «لمنح» تأشيرات للمستثمرين بل ذكرت في خبر نشرته أمس أن إعمار تطرح عروضاً «تتيح» للمستثمرين الحصول لملاكها مكاسب ومميزات من بينها حصول المستثمر وعائلته على إقامة لمدة 10 سنوات مستفيدة من قرار أصدره مجلس الوزراء في يونيو الماضي في إطار حزمة حوافز متكاملة ويتوقع العمل به قريباً.

وطرحت إعمار عروضاً تتضمن تسهيلات ومرونة في خطة سداد قيمة العقار وتمتد 3 سنوات لما بعد استلامه إلى جانب تحمل 2% من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%. مشيرة إلى أن العقارات التي ستطرحها الشركة في إطار تلك العروض تشمل مساكن جاهزة للسكن وأخرى قيد الإنجاز.

وأكدت المصادر أن المشاريع المشمولة بخطة إعمار هي مشروع خور دبي بالشراكة مع دبي القابضة ما عدا مشروع «ذي جراند» وتبدأ فيه الأسعار من 905 آلاف درهم تقريباً. ومشروع وسط المدينة الذي يحتضن أعلى ناطحة سحاب في العالم وتبدأ فيه الأسعار من 1.198 مليون درهم تقريباً. ومشروع المرابع العربية 2 بأسعار تبدأ من 2.6 ملايين درهم ومشروع إعمار بيتش فرونت قبالة شواطئ الخليج العربي بأسعار تبدأ من 1.3 مليون درهم ومشروع إعمار الجنوب بأسعار تبدأ من 599 ألف درهم ومشروع دبي هيلز استيت بالشراكة مع مراس بأسعار تبدأ من 671 ألف درهم.