غرفة الفجيرة تنظم دورة «التأسيس الناجح للمشروع الجديد»

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظّم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مساء اليوم دورة تدريبية بعنوان «التأسيس الناجح للمشروع الجديد» في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

يحاضر فيها المدرب ومستشار الأعمال حامد آل علي.

وأوضح سلطان جميع عبيد، نائب مدير عام الغرفة، أن الدورة تستهدف فئة الشباب الطموح نحو الريادة في عالم الأعمال، وتهدف إلى تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة وتوسيع قاعدتها في الإمارة، لأهميتها ودورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحفيز الشباب للاستثمار في هذا المجال وارتياد آفاق القطاع الخاص.

وتتناول الدورة التي تأتي بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عدة محاور، منها كيف تأتي بالفكرة لمشروع جديد، ومنافذ الدخول إلى سوق الأعمال، فضلاً عن إعداد دراسة أولية في 5 خطوات، وموجز عن مسرعات التنفيذ والافتتاح للمشروع، بما يسهم في تزويد المشاركين بالأدوات الملائمة لبدء مشروع جديد.

وقال جميع: «إن الغرفة إيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشاريع درجت على تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة، وأصدرت عدة ملفات تشـــتمل على دراسات جدوى أولية لفرص الاستثمار في مجال الحرف والأعمال التجارية الصغيرة».