تعاون بين سوق أبوظبي العالمي و«محمد بن راشد للابتكار»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعّ «سوق أبوظبي العالمي»، مُمثلاً في سلطة التسجيل، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، الجهة المضيفة والمشغلة لصندوق محمد بن راشد للابتكار، لتعزيز التعاون حول تسهيل ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في الدولة.

وبموجب المذكرة، التي وقعها كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وهيثم يوسف قمحية، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، سيقوم كل من السوق وصندوق محمد بن راشد للابتكار بتطوير وإطلاق مبادرات مشتركة لتسهيل وصول قطاعات الأعمال الناشئة ورواد الأعمال الشباب في الإمارات لمصادر التمويل اللازمة لدعم مشاريعهم.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «شهدت المنطقة نمواً قوياً ومتصاعداً في مشاريع ريادة الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية، وحرصنا في سوق أبوظبي العالمي على مواكبة هذا النمو من خلال تعزيز مكانتنا كمركز مالي دولي يطبق إطار عمل منظم ومعترف به دولياً، وبناء مجتمع مالي متكامل لدعم وتطوير المشاريع الريادية وتشجيع الابتكار. ونتطلع لمساهمة تعاوننا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار في تحفيز الفرص المتاحة وزيادة الدعم المقدم للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة».

من جانبه، قال هيثم يوسف قمحية، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نحن سعداء بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي لدعم تنمية وتحفيز مشاريع ريادة الأعمال. وأتى تأسيس صندوق محمد بن راشد للابتكار بالتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لمساندة ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة».