«جيه إل إل» تعيّن رئيساً لاستشارات التقييم في أوروبا والمنطقة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

عيّنت «جيه إل إل» شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، كريستيان لوفت رئيساً لقسم استشارات التقييم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومقره في لندن.

وسوف يعمل كريستيان مع العملاء الذين يملكون محافظ عقارية دولية في جميع القطاعات من أجل تقديم استشارات تقييم في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل كريستيان منصب رئيس وحدة استشارات تقييم منافذ التجزئة التابعة للشركة في المملكة المتحدة وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي أسسها في 2008.

وقالت كلير لوبلان، مدير عمليات قسم استشارات التقييم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلة: «تشهد عمليات التقييم في قطاع العقارات تطوراً ونمواً مع تزايد اهتمام العملاء بالحلول المتكاملة والشراكات طويلة الأجل لخدماتهم العقارية. وبفضل ما يتمتع به كريستيان من علاقات قوية وخبرة واسعة عبر المناطق الجغرافية فضلاً عن منهجه الديناميكي والمبادر، فسوف يستفيد العملاء والزملاء على حد سواء من توليه لهذا المنصب».

وقال كريستيان لوفت، رئيس قسم استشارات التقييم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يشرفني العمل في القطاع العقاري في «جيه إل إل» إذ نمتلك وحدة قوية متخصصة في أنشطة التقييم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وإنه لمن دواعي سروري أن أتولى قيادتها. ومع تزايد تأثر قطاع العقارات بالعولمة، فإنني أتطلع إلى العمل مع الفريق من أجل تزويد العملاء بالمشورة والخبرات التي يحتاجون إليها لتحقيق أهداف أعمالهم».