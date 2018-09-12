«مبادلة» تبحث مشاريع وخططاً استثمارية تدعم نمو أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أمس اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس المجلس.

واطلعت اللجنة خلال اجتماع بقصر الرئاسة في أبوظبي على البيانات المالية للمجموعة للنصف الأول من 2018 واستعرضت سير العمل في المجموعة بما في ذلك آخر مستجدات شركة «سيبسا» «كومبانيا اسبانيولا دي بترولياس» المتخصصة في الطاقة المتكاملة، إلى جانب عدد من المشاريع والخطط الاستثمارية التي من شأنها تحقيق النمو في أبوظبي والإسهام في جهود الحكومة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

وناقشت اللجنة كذلك عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب وعبد الحميد محمد سعيد ومحمود إبراهيم المحمود.