4.6 % وفورات حققتها حملة «إمباور» الصيفية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نجحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، في تحقيق انخفاض في استهلاك طاقة تبريد المناطق بنسبة 4.6% خلال الشهر الثاني من حملتها الصيفية السنوية 24°C Cool.

وتشجع الحملة التي أطلقتها «إمباور» بداية موسم الصيف وتستمر لمدة 3 أشهر، متعاملي الشركة والبالغ عددهم أكثر من 85 ألف متعامل، على الحفاظ على درجة حرارة التبريد عند C °24 مئوية خلال شهور الصيف، بهدف التقليل من استهلاك طاقة تبريد المناطق، والتخفيض من قيمة فواتير استهلاك المتعاملين وصولاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «أثبتت أنظمة تبريد المناطق مدى فعاليتها وقدرتها على تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، إذا توفر نحو 50% من الطاقة المستخدمة للتبريد مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، وتعمل إمباور على استحداث وتطوير تقنيات تبريد المناطق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تسهم بدورها في تقليص استهلاك الطاقة وتوفير خدمات تبريد صديقة للبيئة وأكثر فاعلية».

وأضاف ابن شعفار: «اعتادت إمباور في كل موسم صيف إطلاق الحملة الصيفية، التي باتت تشكل جزءاً من خططنا التي تدعم استراتيجيات حكومة دبي في إدارة كفاءة الطاقة بما فيها استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية، ورؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021».

وطرحت الحملة وسائل مبتكرة تساهم في تقليل الحرارة في المنازل وتخفيض التكاليف الشهرية بوسائل صديقة للبيئة، كما تضمنت مجموعة من الإرشادات والنصائح التي تسهم في الحد من استهلاك الطاقة خلال فترة الصيف، من خلال تشجيع المتعاملين على ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة.

ويذكر أن «إمباور» حققت إجمالي وفورات من الطاقة الكهربائية، وصل إلى 1,072 ميجاوات من الكهرباء حتى نهاية 2017، وبلغت القيمة الإجمالية لتوفير الشركة من الطاقة الكهربائية 2.8 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي، كما أدخلت أداة الحاسبة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني التي تساعد متعامليها على مراقبة وتخطيط استهلاكهم من طاقة تبريد المناطق، ما يسهم في خفض معدلات استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات كبيرة في هذا المجال.

والجدير بالذكر، أن القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» تصل إلى أكثر من 1,34 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري وغيرها.