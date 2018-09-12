443 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس اكثر من 443 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 137 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 69 مليون درهم و 121 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 197 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة البدع تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها10 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 177 مليون درهم منها 21 رهونات أراض بقيمة 147 مليون درهم و 22 رهونات فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 25 مليون درهم.