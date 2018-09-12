«ريد ميدم ساس» تروج خدمات «أراضي دبي» في فرنسا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «ريد ميدم ساس» لتتولى الترويج للخدمات التي توفرها الدائرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الثقة بالقطاع العقاري في إمارة دبي، وذلك من خلال علاقة التعاون القائمة بين الطرفين، حيث ستوظف الشركة خبرتها الطويلة في هذا المجال من أجل الترويج لخدمات الدائرة، وتسليط الضوء عليها أمام المستثمرين.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نحرص على إقامة علاقات التعاون مع الشركات المتخصصة في مجال الترويج العقاري في الأسواق الرئيسية حول العالم. ونتطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى سوقنا العقاري، ولا سيما أننا نشهد استقطاب أعداد متزايدة منهم في السنوات الأخيرة. ومن المؤكد أن ريد ميدم ساس الفرنسية ستساعد على إبراز المميزات الكثيرة للفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، بما يساعدنا على التأكيد على تنافسية دبي كبيئة عالمية المستوى قادرة على استقطاب الاستثمارات إليها».

وقالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام، رئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: «سعدنا بالتوصل إلى مذكرة التفاهم مع ريد ميدم ساس، الشركة الفرنسية الرائدة في مجال خدمات الترويج العقاري. وبفضل خبرتها العريقة في هذا المجال، ستسهم في زيادة عدد المستثمرين الفرنسيين والأجانب الذين يقصدون دبي لاستكشاف ما توفره من فرص حقيقية. إن دبي تأتي على قائمة خيارات المستثمرين الأوروبيين لشراء منازل العطلات وللاستثمارات طويلة المدى لارتفاع العائد على الاستثمار مقارنة بالأسواق العالمية، إضافة إلى الارتفاع المستدام في أسعار العقارات».

وستتولى شركة «ريد ميدم ساس» مهمة الترويج لخدمات الدائرة وعقارات دبي في فرنسا من خلال معرض «ميبيم» MIPIM، بالتزامن مع مشاركة الدائرة وشركائها من المطورين في هذا الحدث. وإضافة إلى ذلك، سوف يتم عقد ورش عمل وفعاليات مشتركة مع شركة «ريد ميدم ساس» من خلال المعارض العقارية والمؤتمرات.