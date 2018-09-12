المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

وصفت صحيفة «فايننشال تايمز» دبي بأنها المدينة الأكثر سحراً وحيوية للعيش والعمل في منطقة الشرق الأوسط، ومكان عظيم لتربية الأسرة، حيث صنعت المدينة لنفسها علامة تجارية نسبة إلى وجود مبانٍ شهيرة، ومراكز تسوق بنكهات خاصة، وسيارات شرطة رائعة، وأسواق عربية تراثية.

وأضافت الصحيفة في تقرير بعنوان «نصيحة مغترب، انتقل إلى دبي»، إن المدينة تتميز بكونها آمنة جداً، ولديها وسائل نقل عام، وسيارات أجرة على أحدث طراز. والأسعار معقولة. وتتمتع الصحراء بسحرها الخاص.

ومضت الصحيفة قائلة: لو أجرينا مقارنة بين الحياة في دبي، بتلك الموجودة في سنغافورة، لوجدنا أن الإجابة صعبة للغاية. وعندما يتعلق الأمر بممارسة الأعمال التجارية، فإن المدينتين تتيحان لك بالانتقال بسرعة، وتأسيس نفسك.