تيم كلارك ينال لقب «قائد صناعة الطيران»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نال رئيس طيران الإمارات، السير تيم كلارك، لقب «قائد صناعة الطيران والنقل» خلال حفل جوائز غلف بيزنس 2018 الذي أقيم أول من أمس في دبي. وتعد الجائزة بمثابة تقدير للسير تيم كلارك على مساهمته في تطوير صناعة الطيران خلال الأشهر الـ12 الماضية وتفانيه والتزامه الدائمين ببناء سجل متميز حافل في الأداء المالي والابتكار وتوفير تجربة راقية للعملاء. وتغطي جوائز غلف بيزنس مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات، وتستهدف قادة مجتمع الأعمال في المنطقة. ويتم منح الجوائز بناءً على تصويت الجمهور واختيار لجنة التحكيم التي تعتمد معايير شديدة التنافسية.

والسير تيم كلارك هو أحد أفراد الفريق الذي تولى مهمة تأسيس طيران الإمارات، وقد لعب دوراً بارزاً في تطوير الناقلة ونموها لكي تصبح أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حيث سجلت 289 مليون راكب كيلومتري في عام 2017. وواصلت طيران الإمارات خلال العام الماضي توسيع شبكة خطوطها ونقل المسافرين والبضائع إلى دبي وعبرها، كما ساهمت في نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من خلال توفير روابط نقل جوي أساسية لقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة. وتعد طيران الإمارات رائدة في مجال تقديم أفضل تجربة للعملاء، سواء على الأرض أم في الأجواء. ويعود للسير تيم كلارك الفضل في إدخال تقنيات مبتكرة .

وواصلت طيران الإمارات، إدخال تحسينات كبرى على طائراتها البوينج 777 والإيرباص A380، حيث أطلقت جناحاً جديداً مغلقاً بالكامل في الدرجة الأولى على طائرات البوينج 777-300ER وأعادت تقسيم وتحديث مقاعد درجة رجال الأعمال على طائرات البوينج 777-200LR. كما أطلقت الصالون الجوي بحلة جديدة على طائرات الإيرباص A380 .

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تخدم طيران الإمارات حالياً 161 محطة في 86 دولة عبر قارات العالم الست باستخدام أسطول حديث مكوّن من 271 طائرة ذات جسم عريض. وتعد الناقلة أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777 والإيرباص A380.