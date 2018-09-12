«كيزاد» تعزز العلاقات التجارية مع الصين

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

زار كبار ممثلي موانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد) مقاطعة جيانغسو في مدينة نانجينغ، لتعزيز العلاقات التجارية المتنامية في الآونة الأخيرة، في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي.

اجتمع روّاد القطّاع والمسؤولون الحكوميون وصنّاع القرار في القطاع الخاص خلال مؤتمر تشجيع الاستثمار في منطقة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية، لمناقشة ومعرفة المزيد حول الفرص الاستثمارية الجذابة في موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها بما فيها مدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة وميناء خليفة.

استضاف المؤتمر لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة في مقاطعة جيانغسو الذي نظمته شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، حيث حضر الحدث أكثر من 180 مندوباً من الهيئات الحكومية و90 شركة سيراً على خطى الشركات الصينية التي قامت أخيراً باستثمارات كبيرة في إمارة أبوظبي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «تواصل موانئ أبوظبي لعب دورها الفعال في دعم التوجهات والرؤى الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، والرامية إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام، عبر تقديم خدمات متكاملة عالمية المستوى لتعزيز التجارة البحرية والمشاريع التنموية. وقد أسهمت شراكتنا الاستراتيجية مع الصين في ترسيخ مكانتنا في السوق العالمية وتعزيز أفضليتنا التنافسية».