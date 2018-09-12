إنشاء أكبر شبكة إعلانات رقمية خارجية في الدولة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت «أدنوك للتوزيع» أمس عن توقيع اتفاقية مع «اتصالات» لإنشاء حلول سحابية لشبكة لافتات إعلانية رقمية في 100 محطة خدمة تابعة للشركة لتكون أكبر شبكة إعلانات خارجية في الإمارات، ولخلق مصادر أخرى لإيرادات الشركتين وللتواصل مع عملائهما.

حضر حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة أدنوك للتوزيع سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع، وسلطان الظاهري، المدير العام لشركة اتصالات في أبوظبي فيما وقعها كل من جون كيري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، وسلفادور أنجلادا، رئيس قطاع الأعمال في «اتصالات».

عروض ترويجية

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»: «يشكل توقيع هذه الاتفاقية مع اتصالات خطوة أخرى مهمة في رحلة أدنوك للتوزيع لتعزيز إمكاناتها التجارية كشركة عالمية في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، وستمكننا هذه المبادرة الرقمية الجديدة من الاستفادة من مواقع محطاتنا ومتاجرنا الرائدة لتسريع نمو وتوسيع أعمال الشركة، وبما يسمح لنا بالإيفاء باحتياجات عملائنا وتوفير معلومات أفضل وعروض ترويجية مخصصة وملائمة لهم».

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «اتصالات» مسؤولية توفير حلول رقمية تجمع بين الشاشات الرقمية، ونظام إدارة المحتوى على «سحابة اتصالات» الرقمية، والاتصال، والصيانة، والتشغيل، وغرفة التحكم فضلاً عن الدعم الفني عن بعد والإدارة على مدار 24 ساعة في اليوم.

التسويق الرقمي

وقال سلفادور أنجلادا، رئيس قطاع الأعمال في «اتصالات»: نعيش اليوم في عالم يسود فيه التسويق الرقمي على حساب نظيره التقليدي، ويسعدنا أن نمضي قدماً في هذه الاتفاقية مع «أدنوك للتوزيع» باعتبارها علامة بارزة في مجال الإعلان الرقمي في الإمارات، حيث من خلالها سنتمكن من نشر الإمكانات والمنصات الرقمية الفريدة لشركة «اتصالات»، كما ستتمكن أدنوك للتوزيع الآن من تلبية المتطلبات الداخلية، وإدارة وتأمين المحتوى الخاص بها عبر مكاتبها من خلال الحلول السحابة الرقمية التي توفرها «اتصالات».