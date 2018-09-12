«الموارد البشرية» تطلق مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع «هواوي» و«أونور» لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات موجهة دعوة لطلاب الجامعات للتسجيل فيها قبل 15 الجاري.

وتهدف المسابقة إلى تجهيز الجيل القادم من قادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات واكتشاف المواهب المحلية الواعدة التي سيكون لها دور فاعل على صعيد تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودفع عجلة الرقمنة والابتكار التقني في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.

وتنطلق نسخة العام الحالي من المسابقة في 10 دول مختلفة من المنطقة، في مقدمتها دولة الإمارات بهدف زيادة مستوى التنافسية الوطنية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات ونشر ثقافة الابتكار والإبداع التقني وتوفير اللبنة الأساسية لبناء اقتصادات الرقمنة المستدامة القائمة على المعرفة.

وسيكتسب الطلاب المشاركون في مختلف مراحل المسابقة المعرفة والخبرة في أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات بفضل مواد الدورة التدريبية المتخصصة في مناحي تقنية متعددة منها بروتوكول الإنترنت وتطيف واسع من حلول تقنية المعلومات الحديثة. وستتاح للطلاب فرصة الاطلاع على آخر مستجدات التقنية وفي مقدمتها تقنيات الجيل الخامس (5G) التي ستُحدث تغييراً جذرياً في طريقة تنفيذ أعمال وخدمات مختلف القطاعات الحيوية.