شراكة بين «ماج للتطوير» و«أيانا القابضة»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

توصلت ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، إلى شراكة استراتيجية مع «أيانا القابضة»، وهي شركة تحظى بالاعتراف الدولي في أنشطتها واستثماراتها التي تقدم من خلالها خدمات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقدم «أيانا القابضة» من خلال شركاتها، مثل «في إكس ستوديو» و«أوبال للتصميم الداخلي» و«بيرفورما» و«الت تكنولوجي» و«براند كابيتال»، إلى ماج للتطوير، الكثير من الخدمات والخبرات لمشاريعها بشكل عام.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير»: «نفخر بانطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة«أيانا القابضة»، لاسيما وأنها تتماشى مع مهمتنا وشعارنا الذي نرفعه لعملائنا لتشجيعهم على «التطلع للأكثر».

وقال حامد كريشيان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «أيانا القابضة»: «الاتفاقية تعكس المساعي الجادة والطموحة لتطوير علاقة تقوم على القيم المشتركة للجودة والتميز».