«اللجنة الاقتصادية» بعجمان تطّلع على خطط الزوراء

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

اطلعت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان خلال جلستها التاسعة للعام 2018 على الخطط المستقبلية لمنطقة الزوراء وما تمثله من فرص اقتصادية وسياحية واستثمارية تعزز من مقومات الإمارة وتنافسيتها في جذب المستثمرين ورجال الأعمال إضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشاريع بمختلف أنشتطها.

وناقشت الجلسة - التي ترأسها المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة - آخر المستجدات في الشأن الاقتصادي للإمارة وسير أعمال اللجنة، فيما استقبلت الجلسة وفدا من مكتب إكسبو 2020 دبي.

حضر أعمال الجلسة أعضاء اللجنة سالم أحمد السويدي ويافع عيد الفرج وصالح الجزيري وخولة الياسي مقرر اللجنة بجانب عدد من موظفي الدوائر الحكومية في الإمارة.

واطلع الأعضاء على آخر المستجدات حول «بيوت العطلات» وجهود دائرة التنمية السياحية في عجمان في استقطاب أفضل الممارسات والمعايير المحلية والعالمية بالتعاون مع مختلف الجهات إضافة إلى ضرورة الاستفادة من منطقة الزوراء فيما يخص السياحة البحرية.

كما اطلعوا على عرض لآخر المستجدات حول « إكسبو 2020 » قدمه نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي وسمية آل علي مدير مشاريع الاتصال الحكومي في مكتب إكسبو 2020.

ووجه عبدالله المويجعي الشكر إلى أعضاء اللجنة والحضور على جهودهم وطرحهم للعديد من الموضوعات المرتبطة بالشأن الإقتصادي للوقوف على أهم المزايا وتطويرها ومواجهة التحديات وبحث سبل إيجاد حلول لها لتعزيز نمو واستدامة القطاع الاقتصادي في الإمارة بما يصب في رؤية عجمان 2021 .