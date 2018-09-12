97.8 مليار برميل احتياطيات الإمارات من النفط و6 تريليونات للغاز

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ عبد الحي محمد

كشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة 2017 عن أن احتياطيات الإمارات المؤكدة من النفط تبلغ 97.8 مليار برميل مؤكداً أن هذه الاحتياطيات ظلت ثابتة منذ عام 2012 وذلك على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط من 970 مليوناً و800 ألف برميل عام 2012 إلى مليار و130 مليون برميل عام 2016.

وأشار تقرير الوزارة الذي صدر أول أمس متضمناً أدق إحصائيات قطاع الطاقة في الدولة لعام 2016 أن معدل بقاء احتياطيات النفط في الإمارات تكفي 87 عاما.

ونوه التقرير إلى أن احتياطيات الإمارات المؤكدة من الغاز الطبيعي تصل إلى 6 تريليونات و91 مليار متر مكعب، وأن معدل بقاء هذه الاحتياطيات يصل إلى 65 سنة، وذلك على الرغم من ارتفاع إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي من 85.4 مليار متر مكعب سنوياً عام 2012 إلى 94.1 مليار متر مكعب سنوياً عام 2016.

وأوضح التقرير أن صادرات الإمارات من النفط لعام 2016 بلغت 881 مليوناً و272 ألف برميل. واستحوذ السوق الشرق الأقصى الآسيوي على 47% منها وجاءت اليابان في الترتيب الثاني بنسبة 31% ثم شبه القارة الهندية 20% وأفريقيا 1% وأوروبا 1% على مدار العام.