بيلي كانيلاس مديراً عاماً في مرسى ياس مارينا أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت إدارة مرسى ياس مارينا، وجهة الضيافة والترفيه في أبوظبي، عن تعيين بيلي كانيلاس فيرس في منصب المدير العام الجديد تزامناً مع عام حافل بالفعاليات والعروض وخطط تطوير جديدة تشمل المطاعم ووجهات تقديم المأكولات ضمن المرسى.

وتعود خلفية كانيلاس المهنية والاستثنائية إلى سجله الحافل في مجال إدارة الأعمال، إلى جانب كونه بحاراً محترفاً في الفريق الأولمبي الإسباني، وقد كان لطموحاته المهنية في ريادة الأعمال وشغفه الرياضي دور كبير باستهلاله لمسيرة ناجحة ضمن مجال إدارة الأعمال منذ 2005، ليدير أكبر منصة إلكترونية حول العالم لحجز المراسي وتأجير السفن.