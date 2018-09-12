«ألف» تنجز الأعمال الأولية في مشروع «الممشى»

المصدر: Ⅶالشارقة- البيان

أكدت مجموعة «ألف»، شركة التطوير العقاري الرائدة في الشارقة، أن الأعمال الإنشائية لمشروع «الممشى» الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات درهم تسير على قدم وساق، حيث تم إنجاز غالبية الأعمال الأولية من قبل مقاول المشروع؛ الأمر الذي يعكس التزام المجموعة الكامل بإنجاز المشروع في وقت قياسي.

ويعزز المشروع نهج المجموعة لإنشاء مشاريع تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، حيث يعد «الممشى» من أهم المشاريع التي تشهدها الإمارة، حيث يجمع بين مفردات الحياة العصرية ومرافق التسوق والترفيه في بيئة راقية آمنة خالية من المركبات ومفعمة بالأرصفة والممرات المخصصة للمشي.

وأعلنت مجموعة ألف في وقت سابق عن تعيين مجموعة شركات الحمد كمقاول رئيسي لمشروع الممشى المتعدد الاستخدامات في الإمارة، ومنذ ذلك الحين شهد موقع المشروع تقدماً سريعاً في أعمال التطوير والإنشاء، وتم الانتهاء من تجهيز مكتبين داخل الموقع لفريق العمل المقاول.

وقال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف: «إن مشروع الممشى يسير على الطريق الصحيح وبوتيرة متسارعة على صعيد الأعمال الإنشائية بعد تعيين شركة الحمد لمقاولات البناء كمقاول رئيسي للمشروع، الذي يضم ما مجموعه 33 مبنى، يستحوذ الجزء الأول منها على سبعة مبانٍ».

ويشهد موقع المشروع حركة نشطة لكافة فرق العمل الإنشائية، وتم الانتهاء من توفير كافة المعدات والمواد الخاصة ببدء الأعمال الإنشائية وفق أحدث التقنيات، كما تم الانتهاء من ترسيم حدود المشروع .

وأضاف عطايا، أن هناك طلباً منطقياً وحقيقياً على المشاريع السكنية الرائدة التي تقدم نمط حياة مجتمعية متكاملة المرافق كمشروع الممشى، والذي يمثل مشروعاً فريداً من نوعه في الشارقة.