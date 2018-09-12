«اقتصادية عجمان» تعزز مهارات العاملين في مجال الاتصال

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ورشة عمل لموظفيها تحت عنوان «مهارات الاتصال الحكومي والتواصل الفعّال»، حضرها مجموعة من الموظفين من مختلف المستويات الوظيفية في الدائرة، وذلك لضمان مستوى عالٍ من مهارات الاتصال الفعّال الداخلي والخارجي، وذلك بهدف زيادة فاعلية عملية الاتصال الحكومي وتعزيز مهارات العاملين في مجال الاتصال.

وفي هذا الإطار، أشارت هند أحمد الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية بالندب إلى أهمية الورشة في تحقيق توجهات الدائرة في مجال الاتصال الفعّال، وتعزيز رضا الموظفين عن عملية الاتصال الداخلي والخارجي وانعكاساته على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للدائرة.

نشاط

من جهته، نوه أحمد خير البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال بالندب، بدور الاتصال في رضا العاملين وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية في خدمة المتعاملين والمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تعقدها الدائرة لإثراء معارف وخبرات العاملين بمختلف الفئات الوظيفية القيادية والإشرافية والتنفيذية حول مفاهيم الاتصال.