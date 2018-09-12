«أكور للفنادق» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً للشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «أكور للفنادق»، عن تعيين مارك ويليس في منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وسيتولى ويليس من مقر عمله في دبي الإشراف على نحو 400 فندق قيد التشغيل وتحت الإنشاء بإدارة «أكور للفنادق» في أرجاء الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال كريس كايهيل، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة «أكور للفنادق»: «يمتلك مارك خبرة استثنائية في مجال الإدارة التشغيلية والتجارية والتخطيط الاستراتيجي، ولديه فهم معمّق لقطاع السفر والضيافة. وسيُسهم نهجه الذي يرتكز على وضع النزلاء في المقام الأول، مدعومة بمعرفته الواسعة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في إضفاء قيمة مضافة على الخدمات التي توفرها المجموعة في الوقت الذي نواصل فيه التزامنا تعزيز تجربة الإقامة الفندقية لضيوفنا».