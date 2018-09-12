«اقتصادية رأس الخيمة» تشارك في مبادرة العودة إلى المدارس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بادرت اقتصادية رأس الخيمة بداية العام الدراسي الجديد بالمشاركة في المبادرة الوطنية «العودة إلى المدارس» بالمراكز التجارية الكبرى في الإمارة من خلال المشاركة في استقبال الطلبة وتهنئتهم ببدء عام دراسي جديد. وقد تضمنت الفعالية مشاركة الشخصية الكرتونية (عمور)، مع تقديم كتيبات تتضمن إرشادات للطلبة تساعدهم في التميز والنجاح الدراسي، وتأتي هذه المشاركة إيماناً من الدائرة بأهمية تعزيز الأبعاد النفسية للطلبة من خلال مشاركتهم بمثل هذه المبادرات المجتمعية، وتشويقاً لهم لاستقبال العام الجديد بإيجابية وتعزيز ارتباطهم بالبيئة المدرسية.

وقالت أسماء سعيد الدهماني -المساعد الإداري في إدارة الرقابة والحماية التجارية- تحرص اقتصادية رأس الخيمة على المشاركة في كل المبادرات المجتمعية في هذا المجال ومنها مبادرة العودة إلى المدارس في العام الحالي.