«المسعود للسيارات» تحصد جوائز إقليمية بفضل أداء المبيعات المتميز

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

تمكنت شركة «المسعود للسيارات» من تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية من خلال تعزيز نمو حجم مبيعات الشركة والالتزام بأعلى معايير التميز والجودة في تقديم الخدمات ما بعد البيع، في ظل الميزة التنافسية العالية في قطاع السيارات بالدولة. وقد حصدت شركة «المسعود للسيارات» مؤخراً، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية والتابعة لمجموعة المسعود، ثلاث جوائز إقليمية، وذلك لقدرتها المستمرة على تحسين فعالية استراتيجية الأعمال الخاصة بها.وتوجت شركة «المسعود للسيارات» بجائزة «Best Sales Performance» في أبريل الماضي، الممنوحة من مجموعة «رينو» وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في تعزيز نمو المبيعات2017.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة»المسعود للسيارات«:»نحن نتطلع بشوق الآن إلى الاحتفال بالإنجازات النوعية التي حققتها شركة «المسعود للسيارات»، والتي تعكس مستوى رفيعاً من الإخلاص والتفاني ودعم الجهود الدؤوبة التي نبذلها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة التي تفوق التوقعات وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ونشيد بهذا النجاح إلى اتساق استراتيجية الأعمال مع القدرات الكبيرة التي تحظى بها الشركة من خلال تقديم خدمات مبتكرة تسبق توقعات العملاء، وتعزيز وتأصيل مفهوم الجودة والتميز، فضلاً عن تلبية احتياجاتهم من خلال توسيع نطاق خدمات ما بعد البيع الأمر الذي ترك انطباعاً إيجابياً لدى العملاء وعزز من ثقتهم وحظي بتقدير كبير لديهم«.