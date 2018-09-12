«غراندويلد» تطلق أول سفينة لشركة نفط الكويت

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفلت كل من شركة نفط الكويت وشركة جراندويلد لبناء السفن ومقرها دولة الإمارات بتدشين وإنزال السفينة الأولى للدعم البحري ضمن العقد الذي تم توقيعه لبناء ستة قوارب إرشاد وأربعة قوارب للطاقم لصالح شركة نفط الكويت، في مارس الماضي. وسيتم الانتهاء من تسليم السفن التسع المتبقية في شهر يونيو 2019.

وقد تم تدشين وإنزال أول القوارب الذي تم تصميمه خصيصاً وفق المتطلبات الفنية التي تلبي احتياجات شركة نفط الكويت، قبل الموعد المحدد من دون تأخير، وفق معايير هيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر» لضمان توفير أعلى معدلات الكفاءة والتشغيل والسلامة.

وخلال حفل تدشين القارب «بحرة»، صرح المهندس جمال العبكي، المدير العام لشركة جراندويلد قائلاً: «نحن فخورون بتدشين أول القوارب قبل الموعد المحدد بأسبوعين، لأن أي تأخير في تزويد شركة نفط الكويت بالسفن التي تحتاجها لتلبية احتياجات عملائها قد يؤثر بشكل كبير في ريادتنا وثقة عملائنا بجودة خدماتنا.

وها نحن الآن نقوم بتعويم السفينة بنجاح، ونؤكد لشركة نفط الكويت وكافة عملائنا أن أهم ما تتميز به شركتنا هو السرعة الكبيرة في تنفيذ المشاريع والالتزام الصارم بمواعيد التسليم، من دون المقايضة على جودة التصنيع وقوة اللحام، ولا سيما أننا نمتلك أكبر مساحة مغطاة لبناء السفن والقوارب في المنطقة، وهو ما يضمن قوة اللحام ومتانته لأنه يكون محمياً من التعرض للرياح أثناء التصنيع، وهو ما يؤثر بشكل كبير في قوة السفينة وعمرها التشغيلي».