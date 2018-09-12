تعاون «إكسبو الشارقة» ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

المصدر: الشارقة ـ البيان

وقّع مركز إكسبو الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تهدف لتبادل الخبرات والمعارف المهنية بين المركزين والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لدى الجانبين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات المتخصصة.وسيسعى الجانبان بموجب الاتفاقية إلى التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا المركزين عبر إطلاق مشاريع ومبادرات ثنائية مبتكرة .

وقع الاتفاقية سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، و خالد الزهراني الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على هامش اجتماع مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مؤخراً بمقر المركز في الرياض.