الإمارات تتصدر مشاريع المنطقة في أغسطس بـ 8.3 مليارات

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

تصدرت الإمارات مؤشر المشاريع في الشرق الأوسط والخليج العربي في أغسطس بمشاريع قيمتها 2.275 مليار دولار (8.3 مليارات درهم).

وذكرت «ميد» أن أكبر المشاريع في الإمارات في أغسطس الماضي كان عقد لشركة الحمد لمقاولات البناء بقيمة 408 ملايين دولار من مجموعة ألف لإنشاء المنطقة 1 من مشروع الممشى متعدد الاستخدامات في الشارقة.

وأشارت المجلة إلى أن مؤشر مشاريع الشرق الأوسط والخليج تراجع خلال أغسطس، حيث بلغ إجمالي العقود 4.6 مليارات دولار، بتراجع 67% مقارنة بيوليو، حيث بلغت قيمة المشاريع 14.2 مليار دولار وكان التراجع بسبب انخفاض مؤشرات جميع الدول في المنطقة، باستثناء الإمارات، التي بلغت قيمة المشاريع فيها في أغسطس 2.275 مليار دولار.