مجلس الأعمال الأميركي بدبي ينقل مقره إلى «برج الماس»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن انتقال المقر الرئيسي لمجلس الأعمال الأميركي بدبي إلى «برج الماس» في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وتمثل هذه الخطوة دليلاً على تميز البنية التحتية الحديثة، التي تتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة، والتي تدعمها خدمات وتشريعات من الطراز العالمي مع تواجد أكثر من 15,000 مسجلة لدى المركز من ضمنها 400 شركة أميركية.

وقام أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، بقص شريط الافتتاح مع آن جيفري، رئيسة «مجلس الأعمال الأميركي بدبي»، وفيليب فراين، القنصل العام الأميركي، بحضور ممثلين عن شركات بوينغ، بفيتزر، طيران الإمارات، إيمرسون.