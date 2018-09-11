929 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 929 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 181 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 83 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 164 مليون درهم.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 682 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 656 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 26 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الرابعة بقيمة 105 ملايين درهم.