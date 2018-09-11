تصاميم دبي المعمارية تبهر الأجانب والمقيمين

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قال موقع مانشن جلوبال الدولي للعقارات إن التصاميم العقارية الفاخرة تبهر الأجانب والمقيمين على السواء.

وأضاف الموقع العقاري العالمي أن المناطق المبنية في دبي تصل مساحتها إلى 6 كلم مربع حالياً، لكن عندما تستقبل الإمارة الضيوف الذين سيشاركون في معرض إكسبو 2020 دبي، فإن مشروع ميناء الخور سيحتوي على 9 مناطق سكنية وأكبر مركز تسوق في العالم وأكبر حيّ صيني وأعلى برج في العالم.

وسيتوج المشروع الجديد أسلوب المعمار والبناء والحياة الذي طورته دبي على مدى العقد الماضي لجذب الشركات والمواهب الأجنبية، حيث تصل العمالة الأجنبية في الإمارة حالياً الى 2.7 مليون، حسب أرقام 2017.

وتابع: «حققت دبي طفرة توسعية في المعمار بما فيها أعلى برج في العالم، وتفخر حالياً بالمطاعم الفاخرة، كما تنوي تشغيل خط قطار فائق السرعة يسير بسرعة تبلغ 140 كلم في الساعة». ونقلت مانشن جلوبال عن إكسندر ساين وتجنستاين، مدير مبيعات السلع الفاخرة بمؤسسة لوكسهابيتات، أن دبي أكثر من سوق جاذبة للمستثمرين، وأن منح تأشيرة لهم لمدة 10 سنوات سيشجع مزيداً منهم للاستقرار في الإمارة.