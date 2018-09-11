36 جهة حكومية من الشارقة تشارك في «جيتكس 2018»

المصدر: الشارقة ـ البيان

أعلنت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة عن مشاركة 36 دائرة وجهة حكومية تابعة لإمارة الشارقة في «معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018» الذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة 14إلى18 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

كما أعلنت الدائرة عن استعداد معظم دوائر إمارة الشارقة المشاركة في الحدث، وضمن جناح حكومة الشارقة وتحت مظلتها، للكشف عن أحدث خدماتها ومشاريعها التقنية المبتكرة.

وكشفت الدائرة عن اعتماد تصميم لجناح حكومة الشارقة يُحاكي البيئة الإماراتية ومستوحى من روح الصحراء وكثبانها الرملية، وهو مستلهم من تصميم مبنى شركة «بيئة» الذي صمّمته المهندسة العراقية - البريطانية زها حديد الفائزة بجائزة «بريتزكر»، وذلك ليكون أيقونة مميزة في «جيتكس2018» الذي يجمع نخبة الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال ملتقى تحضيري عقدته الدائرة صباح أمس في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضورالشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، ونور النومان مديرة دائرة الحكومة الإلكترونية، وممثلي الدوائر والجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة حكومة الشارقة، إلى جانب مندوبي وسائل الإعلام.

الحضارة والتقنية

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالإمارة، سعي الشارقة إلى تحقيق التحول الرقمي وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً ومثالية للعيش ولممارسة الأعمال».

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، حرص الدائرة على المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة في إمارة الشارقة وفق رؤية القيادة الرشيدة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الرقمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما.