«سياحة أبوظبي» تنظم جولة ترويجية في 3 مدن هندية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي جولة ترويجية في 3 مدن هندية خلال الفترة من 17-21 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز الوعي بالإمارة ومعالمها الترفيهية والثقافية.

واستقطاب المزيد من الزوار الهنود. وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تعتبر الهند أحد أسواقنا الاستراتيجية التي تشكل رافداً رئيسياً للنزلاء في منشآتنا الفندقية. وشهدت أبوظبي زيادة كبيرة في عدد النزلاء الهنود خلال العام 2017.

واستمرت توجهات النمو منذ مطلع العام الجاري». وأوضح النعيمي: «ندرك حجم الآفاق الواعدة والإمكانات المتاحة في الهند، وننظم حالياً جولة ترويجية في أهم مدنها لتسليط الضوء على أبوظبي ومعالم الجذب الفريدة بها».