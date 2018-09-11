المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

تطرح موانئ دبي العالمية سندات مقومة بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني لتمويل نموها وإعادة شراء صكوك بقيمة 650 مليون دولار، كانت منطقة جبل علي الحرة (جافزا) قد طرحتها من قبل. وعرضت موانئ دبي العالمية إعادة شراء الصكوك المستحقة العام المقبل، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن بيان للشركة أمس على موقع بورصة ناسداك دبي الإلكتروني.

وتبدأ موانئ دبي العالمية غداً اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في لندن وأوروبا لإصدار صكوك بالدولار، قبل الطرح القياسي المزمع للصكوك البالغ أجلها عشر سنوات. والطرح القياسي لا يقل حجمه عادة عن 500 مليون دولار. وتعتزم موانئ دبي العالمية تمويل الصفقة عن طريق بيع صكوك مدة استحقاقها 10 سنوات، إضافة إلى سندات مدة استحقاقها 30 عاماً حسب ظروف السوق. كما تدرس الشركة إصدار سندات مقيمة باليورو والجنيه الاسترليني، وفق ما نقلته «بلومبرغ» عن مصدر مقرب من الصفقة.

وقالت موانئ دبي العالمية إنها سوف تدفع 1032.5 دولاراً لكل ألف دولار من القيمة الاسمية للصكوك عند إعادة الشراء.