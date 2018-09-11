«الدار» العقارية تطلق «ذا سيدرز» ضمن مشروع ياس إيكرز بعروض حصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الدار العقارية أمس عن إطلاق حي «ذا سيدرز» ضمن مشروع ياس إيكرز المطل على الواجهة البحرية والذي يضم ملعباً للغولف.

وسيتميز «ذا سيدرز» بطبيعته الخلابة ليكون جزءاً من أهداف استراتيجية الدار الرامية إلى تطوير مجمعات متميزة ضمن المخطط الرئيس الشامل.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، ستقوم شركة الدار بطرح مجموعة من العروض الحصرية لفترة محدودة لتسهيل امتلاك وحدات سكنية في مشروع ياس ايكرز. وسيعفى العملاء من دفع رسوم البلدية 2٪ ورسوم الخدمة لمدة خمس سنوات، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من خطط السداد الجديدة والمرنة والتي تمكنهم من سداد 20٪ من الدفعات المستحقة خلال فترة البناء و 80٪ عند التسليم.

وسيضم مشروع ياس ايكرز مدرستين مع مرافق رياضية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدار المتمثلة في تقديم وجهات استثنائية، وقد تم الاستحواذ على المدرستين من قبل شركة استثمار محلية. وستوفر المدرستان فرصا دراسية للطلاب من عمر 3 -18 عاماً، وتقع في وسط مشروع ياس ايكرز، الأمر الذي يسهل الوصول إليها.

كما يقع المشروع على الساحل الشمالي لجزيرة ياس، وعند اكتماله سيضاف 1315 من وحدات التاونهاوس والفلل في الجزيرة.

وتستمر الأعمال الإنشائية بالتقدم في المراحل الثلاث في المشروع، ومن المتوقع تسليم أول 652 وحدة سكنية خلال 2019، ويتوفر عدد محدود من المنازل المكونة من ثلاث إلى ست غرف نوم. وتبدأ الأسعار من 3 ملايين درهم، ويتمتع سكان ياس ايكرز بالحدائق والمساحات المفتوحة ومسارات لممارسة الرياضة.