«دو» تفوز بجائزة أفضل شركة خدمات اتصال في حفل جوائز «فلبينو تايمز»

المصدر: دبي- البيان

حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة جائزة أفضل شركة خدمات اتصال خلال العام ضمن فئة «العلامات التجارية المفضلة» لدى الجالية الفلبينية في حفل توزيع جوائز فلبينو تايمز (TFT Awards) في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بدبي. وتأتي هذه الجائزة بمثابة تتويج للجهود التي بذلتها دو، والتزامها منذ فترة طويلة بالتنوع والشمولية عند طرحها للخدمات.

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في دو: «نحن فخورون حقاً بفوزنا اليوم بهذه الجائزة المرموقة التي تأتي كدليل على الجهود التي بذلتها فرق عملنا خلال الفترة الماضية بالتركيز على جعل العميل محور كل ما نقدمه من خدمات وحلول في عالم الاتصال.

ونتوجه بالشكر للمسؤولين عن جوائز «فلبينو تايمز» على منحنا هذه الجائزة التي ستكون بمثابة دافع لنا نحو تقديم المزيد من الخدمات في المستقبل».