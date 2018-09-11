غرفة أم القيوين تبحث التعاون مع أصحاب الأعمال في إندونيسيا

المصدر: أم القيوين ـ وام

بحث سعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ورضوان حسن القنصل العام للجمهورية الإندونيسية في دبي والمناطق الشمالية سبل تطوير العلاقات المشتركة ورفع مستويات التعاون التجاري مع أصحاب الأعمال في إندونيسيا وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس بمقر الغرفة.

حضر اللقاء حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة القيوين وخلفان أحمد مسفر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبدالله خميس السويدي مديرها العام وعبدالرحمن الزرعوني وعائشة راشد ليتيم عضوا مجلس إدارة الغرفة إلى جانب عدد من رجال الأعمال الأندونيسيين.

جرى خلال اللقاء استعراض مجالات الاستثمار والتشاور بين أصحاب الأعمال على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.

ورحب سعيد بن ناصر التلاي بالوفد الزائر وأعرب عن سروره لهذه الزيارة التي تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن إمارة أم القيوين تمتلك البيئة المناسبة للاستثمار المشترك وتشجيع الاستثمارات الأندونيسية، مؤكداً أن الغرفة ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مستعدة للتعاون في مجال تطوير الاستثمار.

من جهته أعرب رضوان حسن عن سعادته بهذا اللقاء الذي استعرض جميع الجوانب المتعلقة بتطوير الاستثمار المشترك وبيان مجالات الاستثمار في أندونيسيا والوقوف على المجالات نفسها في إمارة أم القيوين بصفة خاصة والدولة بوجه عام.

ووجه الدعوة لرئيس الغرفة لحضور أعمال النسخة الـ33 لإكسبو اندونيسيا 2018 والذي رحب بالدعوة.. وأكد أهمية تشجيع أصحاب الأعمال في الإمارة على حضور المعرض.