وزارة الطاقة والصناعة تطلق التقرير الإحصائي السنوي 2017

المصدر: ■ أبوظبي- البيان

أطلقت وزارة الطاقة والصناعة النسخة الجديدة من التقرير السنوي الإحصائي للطاقة والمياه 2017، الذي يوفر بيانات دقيقة وموثقة لقطاع الطاقة والمياه في دولة الإمارات، والتي تعد مرجعاً لأصحاب القرار والمهتمين.

وقال معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة: تهدف استراتيجية وزارة الطاقة والصناعة للأعوام 2017-2021 لتحقيق أمن واستدامة قطاع الطاقة والمياه والتعدين وفقاً لرؤية واستراتيجية الطاقة في دولة الإمارات 2050 بالتعاون مع الجهات المعنية والمساهمة لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021.

حيث تمثل البيانات الإحصائية أهمية في وضع ومراجعة وقياس الاستراتيجيات واتخاذ القرارات السليمة ومن منطلق حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وموثقة لقطاعات الطاقة والمياه والتعدين والصناعة لتكون مرجعاً لواضعي الاستراتيجيات ومتخذي القرار، لتحقيق مساهمة فاعلة.

بيانات

وقال: يسعدنا أن نصدر التقرير السنوي لإحصائيات الطاقة والمياه 2017 حيث يضم هذا التقرير بيانات عن قطاعات الطاقة المختلفة، والتي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع المياه باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن مدى مساهمة قطاع البترول في بعض المتغيرات الاقتصادية كالناتج المحلي الإجمالي، والصادرات الإجمالية للدولة، وذلك للأعوام 2011-2016

تنافسية

ومن جانبه تقدم الدكتور مطر النيادي وكيل الوزارة بالشكر لكل المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الطاقة والمياه على ما قدموه من تعاون ملموس في تبادل المعلومات، والتي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.