«إكسبو خورفكان» يستضيف معرض الاستثمار العقاري 19 الجاري

المصدر: الشارقة - وام

يستضيف مركز إكسبو خورفكان فعاليات الدورة الأولى لمعرض الاستثمار العقاري، خلال الفترة من 19 حتى 21 من سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وبرعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويسلط المعرض - الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مجموعة «بيزنس لينك» المتخصصة في تنظيم المعارض - الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري في مختلف مدن المنطقة الشرقية، التي تشهد تطوراً متسارعاً على جميع الصُعد في ضوء الاستراتيجية التنموية الشاملة لهذه المنطقة، والمنبثقة عن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال خليل محمد المنصوري مدير إكسبو خورفكان: إن معرض الاستثمار العقاري سيكون الحدث العقاري الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية - مدينة خورفكان -.

حيث سيجمع تحت مظلة واحدة المطورين العقاريين والمقاولين وشركات إنتاج مواد البناء والمؤسسات المصرفية والشركات الهندسية إلى جانب عدد من الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.. مشيراً إلى أن المعرض سيضم العديد من الفرص الاستثمارية النموذجية للأفراد وللشركات.