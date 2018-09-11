«اقتصادية عجمان» تستضيف حملة العيادة الضريبية

المصدر: عجمان- البيان

تستضيف دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حملة العيادة الضريبية، التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب، وتستمر إلى اليوم (الثلاثاء) في مركز إسعاد المتعاملين في الحميدية، بهدف ترسيخ الوعي لدى قطاعات الأعمال بآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الدائرة للجهود الوطنية لتوعية المؤسسات بمختلف قطاعات الأعمال بكيفية وآليات تطبيق الضريبة ومساعدة أصحاب الأعمال على الالتزام.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة علاقات المتعاملين في دائرة التنمية الاقتصادي: «جاءت ورشة العمل لتؤكد التزامنا الكامل بمسؤولياتنا الوطنية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وفي مقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، بهدف تعزيز الوعي لدى قطاع الأعمال حول ضريبة القيمة المضافة».