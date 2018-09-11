«تروبيل» تتوسّع في قطاع التجزئة وتفوز بعقدين في مجال الضيافة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة تروبيل التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تنشط في مجال استيراد السلع الاستهلاكية عن توقيع عقدين جديدين في قطاع الضيافة مع «سبينيس» و«فيرجين ميغاستورز» لتوفير مجموعة متنوعة من السلع المنزلية الفاخرة من «كيتشن كرافت» (KitchenCraft) المتخصصة في توريد أدوات المطابخ في المملكة المتحدة.

وقال موهنداس بوثيابوراييل مدير شركة «تروبيل»: «يبدو أن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة يشهد مزيداً من النمو المتواصل، ويعتبر أحد القطاعات القليلة التي تظهر إمكانات نمو قوية. وهذا ما يتماشى مع أبحاثنا السوقية، مما أعطانا المزيد من الثقة لتوسيع أعمالنا، وتحقيق المزيد من الإنجازات».

وبموجب هذه العقود ستقوم شركة «تروبيل» في البداية بتوريد مجموعة متنوعة من المنتجات.