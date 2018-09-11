«موديز»: اندماج بنوك أبوظبي إيجابي

المصدر: دبي- البيان

قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف إن اندماج مصارف أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال في أبوظبي أمر إيجابي لصالح قطاع البنوك في الإمارات.

وأضافت الوكالة العالمية إن الاندماج الذي أعلن عنه مؤخراً سوف يكون في صالح القطاع الذي يزيد فيه عدد البنوك عن حاجة السوق، وسوف يرفع من قدرة البنوك على تحديد الأسعار ويقلل الضغط على كلفة التمويل التي تتحملها البنوك، فضلاً عن رفع قدرتها على الوفاء بمتطلبات الاستثمارات الكبيرة. وتابعت: إن تكامل قطاع البنوك في الإمارات بهذا الاندماج سوف يقلل ضغوط المنافسة على التمويل.