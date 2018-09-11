«الياه سات» توفّر الإنترنت الفضائي للمناطق النائية

المصدر: باريس ـــ البيان

أعلنت «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن توقيعها اتفاقية مع شركة «هيوز نتورك سيستمز» ـ التابعة لمجموعة «إيكوستار كوربوريشن» ـ سيتم بموجبها توفير خدمات الإنترنت عبر نطاق الترددات Ka في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. وبموجب الاتفاقية سوف تقوم «هيوز» بشراء حصة أقلية في المشروع المشترك.

ومن المتوقع البدء بتأسيس هذه الشراكة في وقت لاحق من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط الاعتيادية.

وستتيح الشراكة الجديدة توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة للمجتمعات في المناطق الريفية التي تفتقر للبنية التحتية للاتصالات؛ من خلال تسخير إمكانات القمرين الصناعيين «الياه 2» و«الياه 3»، بالإضافة إلى نظام جوبيتر من «هيوز» المُطوّر لدعم الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية وتوفير الأنظمة المتطلبة لتشغيل وإدارة عمليات شبكات الاتصالات الفضائية.

وستركز الشراكة بدايةً على توفير خدمات الإنترنت مباشرةً إلى المنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المراكز المجتمعية والمدارس المنضوية تحت إطار البرامج الحكومية المحلية في هذه المناطق. وبالتوازي مع ذلك، ستطرح الشركة أيضاً حلول «نقط الاتصال المجتمعية» لتسهيل وصول خدمات الإنترنت إلى عدد أكبر من المستخدمين عبر القمرين الصناعيين «الياه 2» و«الياه 3» اللذين يغطيان حالياً أكثر من مليار نسمة.