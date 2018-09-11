بدء تلقّي عروض توسّعات مطار آل مكتوم الدولي

المصدر: دبي ـ البيان

تلقت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية عروض توسعات مطار آل مكتوم الدولي، والتي تشمل بناء البنية التحتية لمبنى الكونكورس 1 والمبنى الغربي.

وتبلغ قيمة العقد - حسبما أوردت مجلة «ميد» - 10 مليارات درهم، وتم تقديم عروض الشركات بشكل فردي، إلا أنه من المتوقع أن يتم تشكيل تحالفات لتنفيذ المشروع بسبب حجمه الكبير.

وأفادت مجلة ميد بأن بعض الشركات بدأت بالفعل اتصالاتها من أجل تشكيل تحالفات. لافتة إلى أن المشروع ينطوي على استخدام 5 ملايين طن من الخرسانة المسلحة ومليون طن من الصلب. وكانت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية قد منحت عقد أعمال التمكين لمبنى الكونكورس 1 والمبنى الغربي ومواقف السيارات في مطار آل مكتوم الدولي لشركة تريستار المحلية. كما تدرس شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وثائق تأهل الشركات لتنفيذ عقد التصميم والإشراف والخدمات الاستشارية لتوسعات المطار، والمتوقع طرح المناقصة قريباً.